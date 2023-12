Pracodawca: Będziesz robił paski i będziesz mieć za to płacone

Bartosz Gonzales: OK

Zabierają paskowemu wynagrodzenie bo go zwolniono

Bartosz Gonzales: Zmuszano mnie z tytuły umowy o prace do tworzenia pasków a teraz jestem nie winny, czego nie rozumiesz?



XDDDDDDDD