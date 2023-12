tatkom towarowym pod izraelską banderą

Według

Pokaż całość

Każdy kto ma choć odrobinę wiedzy na temat morskiego transportu wie, że takowych jest garstka, nie mówiąc już, że ich celem jest taka Malezja. Jeżeli byłby zakaz wpływania statków do portów w przypadku, gdy armator jest firmą izraelską to jeszcze by może w jakichś sposób mogłoby ich zaboleć - tak to decyzja ma charakter wizerunkowy i pewnie żaden inny.Na przykład jak to wygląda w Polsce