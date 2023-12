"Umowa Żydów z Nazistami" xDDD

To tak jakby napisać że mord w Jedwabnem był układem Polaków z Nazistami.

Arlosoroff zrobił coś, co się nie śniło ani nazistowskim aparatczykom, ani Żydom którzy już uciekli do Palestyny - pojechał do Berlina i zaczął negocjować o możliwości wydostania Żydów z Niemiec oficjalnymi kanałami państwowymi. To tak jakby jakiś Murikański dyplomata-dziennikarz pojechał do Pjongjangu i spytał się Kima co by powiedział na możliwość wydostania części Katolików Pokaż całość