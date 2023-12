Zacznijmy od tego że zarówno rząd Izraela jak i Hamas powinni trafić do pierdla za to co zrobili.



A teraz teoria spiskowa, nie wiem czy prawdziwa ale jak ją usłyszałem to wydała mi się ciekawa:

Wyślijmy naszych bojowników by zaatakowali Izrael. Izrael ma o wiele większą siłę militarną więc atak nie ma praktycznie sensu. Porwijmy ludzi i wycofajmy się na nasz teren, Wiemy ze odpowiedza na ten atak. Ukryjmy się w miejscach Pokaż całość