nie przeczy. Po pierwsze: źródło, które podałeś jest biased. https://thecritic.co.uk/how-neutral-is-full-fact/ To organizacja zatrudniająca głównie lewicujących dziennikarzy, fundowana przez zakochane w lewicowości korporacje.

Po drugie: w artykule, sami przyznają jak dużą część programu Hitler

Pokaż całość

Każde źródło jest biased. Thecritic też, to nie jest wyjątek.Ian Burrell of The Drum called The Critic a "contrarian conservative magazine"A do tego cytowano tam historyka, Iana Kershawa, więc do niego mógłbyś się odnieść.