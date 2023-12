Jeśli zostaniecie kiedyś porwani, to pamiętajcie. Dopuki was nie zidentyfikują to jesteście traktowani jak zagrożenie do eliminacji, podczas takich akcji się nie #!$%@?ą, jeden fałszywy ruch i dostajecie kulkę. Dlatego leżymy krzyżem, wykonujemy polecenia drących się na nas antyterrorystów czy kto tam was będzie odbijał. Nie lecimy do nich, nie ruszamy się itd.