Pan Wacław mieszka na trzecim piętrze, a prowadzące na nie strome schody przez siedem lat blokowały niepełnosprawnemu mężczyźnie możliwość wyjechania na wózku na zewnątrz. Wszelkimi siłami walczył o zebranie środków i zamontowanie zewnętrznej windy. Dzięki sponsorom marzenie spełniło się.

Czyli zamiast przeprowadzic Pana Wacława do mieszkania, ktore ma pierwotnie zaprojektowana winde w bloku, to dobudowali ja specjalnie do jakiejs rudery, gdzie korzystal tylko on sam z niej. Serwis i utrzymanie kosztuje. Kasy