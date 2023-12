Nie jestem pewny, ale chyba nawet za Stalina bardziej dbali o pozory. Też by u.ebali człowieka na żądanie, ale by był jakikolwiek dokument stwierdzający, że przyznał się do zdrady, szpiegostwa, albo że przerwócił się 37 razy na skórce od chleba i 37x upadł na stojący na ziemi nóż. A za Putina - był chłop, nie ma chłopa, amba wcięła, nie wiadomo gzie jest, czy żyje, czy nie, co się z nim dzieje Pokaż całość