Leciałem wczoraj z Rzeszowa do Dublina, 3/4 to byli ludzie z ukrainy. Ja osobiście jestem za pomaganiem ale… U nas nie było takich ludzi nawet na początku 90 tych, są dosyć bezczelni i roszczeniowi do tego bardzo drogo ubrani (nie wszyscy oczywiscie) nawet obsługa lotniska ma ich już dosyć. Do tego oni podobno latają w tą i z powrotem tylko po kase.