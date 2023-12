Jakie przewidywalne ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Życie zmusza do uczynienie Tuska Premierem, więc trzeba ludowi pisowskiemu jakoś wynagrodzić za wykonanie tego smutnego obowiązku.



Co też pokazuje, że jeśli ktoś wierzy, że Duda nie będzie ułaskawiał Morawieckiego/Wąsika/Ziobrę/kogokolwiek-z-PiSu to się bardzo grubo myli.