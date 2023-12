Zajebiście! Z filmiku wnioskuję że wojna potrwa jeszcze 2 dni.



Przyszli okupanci do nas, Ukrainy,

nowiutkie mundury, wojenne maszyny,

lecz część ich inwentarza rozniósł w pył.

Bayraktar... Bayraktar...



Ruscy czołgiści schowali się w krzakach,

by w łapciach siorbać swoje j*bane szczyny,

lecz w części tych zupek podgrzał się tłuszcz.

Bayraktar... Bayraktar...



Ze wschodu przylazły do nas barany,

by odbudować swe „wielkie imperium",

lecz najlepszym pastuchem na barany jest.

Bayraktar... Bayraktar...



Ich argumenty, Pokaż całość