Zobaczymy co dalej, ale generalnie to przykro się na to patrzy, dzisiaj cały wykop siedzi na tagu sejm, niektórzy to nawet wzięli urlop żeby sobie obejrzeć w kinie sejmową naparzankę między pis a po, a tym czasem okazuje się że przeżarty korupcją kraj, rządzony przez zwalczające się grupki oligarchów i wyniszczony przez wojnę jest w stanie dyktować nam warunki "współpracy". Cała ta branża około transportowa to prawie 5% naszego pkb. Jesteśmy rozgrywani