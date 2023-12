Przed chwilą główne media (wojskowi, dziennikarze, eksperci, etc.) rozpisywali się o tym, jaka to Rosja okazała się nieudolna i rozbita na Ukrainie, jak to brakuje jej dosłownie wszystkiego (że nawet amunicję musi sprowadzać z Korei Płn.). No a teraz przeginka w drugą stronę - straszy się nas, jaka to Rosja jest przepotężna i jak to planuje rzucić się na NATO i je rozszarpać. Tak oto robi się ludziom wodę z mózgów.