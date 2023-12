Mnie ten nieśmieszny komik zdenerwował jak oskarżył ruskich za ukraińskie rakiety które spadły na Polskę. Jeszcze by tego brakowało, żeby słudzy narodu ukraińskiego machnęli szabelką wtedy i wciągnęli nas w tę wojnę. Może jakby się nie zbliżały wybory to tak by było? Może szczęście, że pis przegrał bo taki miał plan po wyborach?



p.s



Przeprosił chociaż za te kłamstwa, wypłacił rodzinom ofiar odszkodowanie?