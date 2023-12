Równie dobrze mogli złapać pierwszego z brzegu. Jak na początku wojny ktoś pomalował szczyt jednej z "wysotek stalina" tak, że wyszła flaga ukraińska, to złapali i oskarżyli jakiegoś łebka. Wypuścili go jak sprawca się publicznie przyznał. To kraj totalitarnej dyktatury. Musiał być jakiś winny - dla uspokojenia nastrojów - to jest. A czy jest on prawdziwy - diabli wiedzą.