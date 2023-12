to chyba oczywiste, to jest niemozliwe, zeby kraj 4 razy mniej ludny i 30 razy mniejszy wygral z gigantycznym sasiadem, ktory od lat sie zbroi i uwaza sie za potege militarna



ukraina jest po to by choc troche wykrwawic rosje, potem oczywiscie polska bedzie uzywana do wykrwiawiania