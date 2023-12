Pokaż całość

Wchodzi chłop do sklepu na Łotwie. Sprzedawca pyta:- Co podać?- A co jest?- Zimniok, mroźna łotewska zima, halucynacje z głodu i wyziębienia, oraz śmierć.- To ja poproszę zimnioka.Ale nie było zimnioka. Została tylko mroźna łotewska zima, halucynacje z głodu i wyziębienia oraz śmierć.Ale chłop nie miał piniondza, więc wrócił do domu i zastał całą rodzinę wymordowaną przez politbiuro.Dla nich trud już skończon.