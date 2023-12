Podsumowanko by wchodzić na gownoportal



Poznański sąd wznowił proces oskarżonej o znęcanie się nad dziećmi i sprzedawanie ich pedofilom, Swietłany P.

Oskarżona nie przyznaje się do zarzutów i twierdzi, że jej podopieczni kłamali

Prokuratura ustaliła, że oskarżona wyzywała, poniżała i zastraszała swoich podopiecznych, oraz ich ograniczała dostęp do toalety, jedzenia i picia

Swietłana P. stosowała przemoc fizyczną, w tym bicie po intymnych częściach ciała i wykorzystywała seksualnie część ze swoich podopiecznych

Sąd Pokaż całość