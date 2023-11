Powinno się wprowadzić przykładowo, że każde pół roku przepracowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy to dwa-trzy miesiące uprawniające do pobierania dawek socjalnych.

To może lepiej nie kraść ludziom pieniędzy (w podatkach) to sobie sami odłożą na te 2-3 miesiące bez pracy?Zysk jest taki że nie potrzeba wtedy robić "ustaw socjalnych" i zatrudniać "pań grażynek" w urzędach co się zajmują przyznawaniem i dawaniem socjalu.