Rosyjskie działania zmuszają Finlandię do zamknięcia całej jej granicy z sąsiadem dla ruchu osobowego - przekazał rząd w Helsinkach. Jest to związane z napływem migrantów. Jak przypomina Reuters, w listopadzie do Finlandii od strony Rosji przedostało się niemal tysiąc obywateli m.in. Kenii, Maroka,