Jeśli chcą zmusić Rosjan do przesunięcia obrony pp, to muszą atakować inne miasta, w których nie ma obrony pp. Tym czasem atakują to najbardziej bronione. Więc ich celem nie jest zmuszenie Kremlu do cofnięcia z frontu obrony przeciwpowietrznej, lecz straszenie Moskwian. Nie wiem na co liczą. Gorsze ataki nie wywarły presji ja Ukraińcach, to dlaczego słabszy atak ma wywrzeć presję na Rosjanach. Znowu nieprzemyślana taktyka. Byłby ok, jakby atakowali też inne miasta. Pokaż całość