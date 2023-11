Mocno osadzone w kanonie. Poprawne, mało zaskakujące, a czasami wręcz łatwo przewidywalne progresje. Trochę brak kręgosłupa, sztandarowego motywu dla danego utworu - ot "plumkanie". Fajne brzmienie solo gitary jak na syntezator... Duży plus za podróż sentymentalną do lat 80. Byłby drugi plus, gdyby było tam więcej "Ciebie".