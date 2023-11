Dla mnie sprawa in vitro była zawsze bardzo prosta. Skoro pojawiają się potencjalni rodzice, którzy bardzo, bardzo, bardzo pragną dziecka, że próbują różnych metod, aż do czasu jak sięgają po ostateczność czyli metodę in vitro, gdzie nierzadko sami wydają własne nie małe pieniądze a jak kiedyś mogli dostawać dofinansowanie to musieli się o nie konkretnie i długo starać to ... tak długie zdanie, to takie dziecko duża szansa że będzie tym wychuchanym, Pokaż całość