Według mnie Google będzie testować coraz bardziej #!$%@?ące rozwiązania żeby zobaczyć gdzie jest granica za którą im się to przestanie opłacać, nagonią masę ludzi do opłacenia subskrypcji, a potem odpuszczą. Poza tym gdyby Google myślało, to wprowadziłoby opłaty dla TWÓRCÓW bo to oni generują obciążenie platformy tworząc terabajty gównocontentu dziennie którego nikt nie chce oglądać, a trzeba go przetwarzać i składować. Powinno być tak jak na Twitterze, jak nie płacisz to masz Pokaż całość