Pisałem wielokrotnie, że gdyby USA chciały, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją to już byłoby po wojnie ale nie chce. Od samego początku dawali tylko tyle broni by siły były wyrównane a nie tyle by Ukraina mogła wyprzeć Rosjan ze swojego terytorium. Ostatnią wojnę, którą USA chciało wygrać to wojna z Niemcami i Japonią. Od tego czasu lecą w kulki, szczególnie w Wietnamie, która to wojna była po to by "spowodować zmiany Pokaż całość