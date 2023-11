Oby nigdy żadnemu polskiemu politykowi nie przyszło do głowy, aby wyrazić zgodę na wejście Ukrainy do UE, bo to będzie dla nas katastrofa. Kraj na wskroś przeżarty korupcja, kontrolowany przez oligarchow. Może spoleczenstwo jest inne i w sumie im wspolczuje, ale dopoki nie zrobią porządku we własnym kraju, to od UE powinni być trzymani z dala.