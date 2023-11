No i spoko

nie będzie medialnej i komercyjnej masowej masturbacji i wzbudzanie niepotrzebnych nadziei wśród ludu, że nasze ,,orlęta" wyjdą z grupy i że nasza kadra nie wyskoczy z lodówki i ramówki w tv nie będą zaśmiecać.



Szkoda że ta dziedzina sportu jest tak przehajpowana i zbyt sowicie wynagradzana w porównaniu do naszych siatkarzy, siatkarek i piłkarzy ręcznych, którzy może mają 1/5 lub mniej kasy co nasze orlęta sorry obrażam orły, ma Pokaż całość