Obowiązkowa służba wojskowa nie sensu (*prawie). Po pierwsze armia zawodowa. Po drugie prawidłowo zorganizowane szkolenie ochotników. To ma sens i to byłoby już ogromnym obciążeniem. Ochotników jest/byłoby na tyle dużo, że wątpię, że nasza armia byłaby w stanie wszystkich faktycznie przeszkolić.

*sens obowiązkowej służby wojskowej jest w "szkoleniu" mięsa armiatniego i terroryzowaniu społeczeńśtwa. Tak jak za komuny, żeby młody człowiek wiedział, że władza może go wziąć i zrobić z nim co chce