zabezpieczono ich czworo małych dzieci,

Pokaż całość

Znajac polskie sądy to nie pojdzie do wiezienia bo to w koncu matka bąbelkuf i jeszcze sie bedzie cieszyc z 4 x 800+ i wolnej haty :PA na powaznie. Tak sie to czyta jakby biedny pan Darek poklucil sie z zona itp oj tam oj tam normalna sytuacja. Wszyscy z rodziny oczywiscie zdziwieni, ona by tego nie mogla zrobic, on sie staral, pracowal...A skad to