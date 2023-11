I z czego beka? Nasza młoda żeby dotrzeć do szkoły na 8 musi wstać o 6. Jeśli ma tego dnia dodatkowe zajęcia, to wraca do domu wieczorem. A jeszcze trzeba odrobić lekcje, powtórzyć materiał i ew. przygotować się do sprawdzianu/kartkówki. W dniu gdzie ma basen to ją podziwiam, że nie pada na pysk. A gdzie czas na obowiązki domowe albo po prostu odpoczynek? Sprawdzian w poniedziałek z kuciem w weekend? Zadania domowe Pokaż całość