Ruch "ekologiczny" stał się bardziej ruchem politycznym niż ruchem ekologicznym - powiedział założyciel organizacji Greenpeace.



Patrick Moore to jeden z założycieli Greenpeace.

W niedawnym wywiadzie dla The Epoch Times odniósł się do mitów i teorii propagowanych przez ekologistów.

Stwierdził między innymi, że energia wiatrowa i słoneczna to “pasożyty gospodarki”.

