ciekawe czy takie same informacje wysyłają do innych sąsiednich krajów arabskich. Oczekują od świata zachodniego jakiś działań, a ich bracia arabscy mają ich w dupie. Arabia Saudyjska czy taki Egipt nie chce tych ludzi bo to dzikie zwierzęta zindoktrynowane religijnie. Poza tym gdzie ten ich Hamas? Czy on widzi że co 10 minut ginie tam dziecko? Nie szkoda im ich? Niech się poddają to te biedne dzieci nie będą ginąć.