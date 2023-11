Przecież tu nie chodzi o Hamas, tylko o zmianie zrównanie Gazy z Ziemią, przecież nikt tam nie wróci, zniszczone domy, szpitale, infrastruktura, równie dobrze mogliby siedziec na pustyni i czekać na śmierć. Jakby chcieli zająć się rzeczywiście Hamasem to by uderzyli w Katar gdzie urzęduje szefostwo. Mosad to niby najsprawniejszy wywiad który podejrzewam nie miałby problemu z dobraniem im się do dupy