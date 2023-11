Wszystkie gęste skupiska ludzkie, a tym samym ogromne budowle mają to do siebie, że procentowy wpływ jednostki na wygląd, stan, czystość jest znikomy, dlatego mało kto identyfikuje się z czymś takim. Tym samym tak łatwo o akty wandalizmu czy nawet zwykłego zanieczyszczania.

I to nie tylko w Gdańsku - tak samo słabą sławę ma Osiedle Tysiąclecia a zwłaszcza "kukurydziaki" w Katowicach, czy Alterlaa w Wiedniu.