"Funkcjonariusze natychmiast obezwładnili mężczyznę"



Serio ktoś w to wierzy? Gość zabrał policjantowi broń, bo nie mogli sobie z nim poradzić, ale jak już miał tę broń to nagle policjanci go natychmiast obezwładnili xd Pewnie sam im oddał tę broń albo się #!$%@?ł na chodnik przypadkowo