"algorytm do sztucznego podnoszenia cen produktów."



sorry, ale co to znaczy "sztucznego"? Od kiedy cena ma cokolwiek wspólnego z kosztem wytworzenia?

Dlaczego ropa może kosztować jednego dnia 18$ a następnego 180$?

Dlaczego cena pokoju hotelowego jest inna każdego dnia? To też jest nielegalne?