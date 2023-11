Ortodoksyjni Żydzi są agresywni ale tutaj sama agresja od Izraelczyka, ten z reklamówką dostał wpi.. za nic jeszcze go za kratami zamknął. Totalny brak profesjonalizmu, nawet jeśli stwarzają zagrożenie to inaczej się to robi a nie ucieka do najprostszej formy czyli agresywnego ataku.

Ten policjant miał zły dzień i napatoczyła mu się grupka żydów, wyładował agresję i tyle.