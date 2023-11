Co za debilny opis.

"W tym czasie przeszedł 8 km"



Zwierze w tym czasie oddalilo sie o 8km od miejsca startowego. To tak.



Ale przejsc moglo i 30 km.



No chyba ze zolwie moga chodzic tylko prosto i nigdy nie zmieniaja kierunku.



A przed dodaniem debilnego opisu wystarczylo przeczytac (ze zrozumieniem) co sie dodaje:



" and found 5 miles away from where she originally escaped. "