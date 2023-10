Nie ma czegoś takiego jak święto zmarłych, 1 listopada jest dzień Wszystkich Świętych, jeżeli miałeś w rodzinie Świętego to możesz świętować, jeżeli nie to świętujesz Wszystkich Świętych Kościoła, 02 listopada to Dzień Zaduszny, w tym dniu wspomina się dusze zmarłych bliskich i nie tylko. to 02 listopada powinno się iść na cmentarz do bliskich.