Mówi co mu się wydaje a prowadzący są w ekstazie

Pokaż całość

ale to jest ogólny problem telewizji śniadaniowych - zapraszają pajaców co się #!$%@? znają, coś #!$%@?ą i prowadzący się spuszczają z radości - i dotyczy to praktycznie każdego tematu a nie tych "kontrowersyjnych". Popatrz na aferę z Janoszek - przecież im się nawet nie chciało sprawdzić typiary.Innymi słowy - zapłać dolę, pójdź w temacie gdzie 99% ludzi się nie