Uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że na jakieś deportacje czy co oni tam teraz robią jest już stanowczo za późno . Takie rzeczy to trzeba było robić 10, 15 lat temu. A scenariusz na teraz jest taki, że będzie coraz gorzej aż do momentu kiedy biali Francuzi będą musieli odbić siłą własne państwo i albo wygrają albo zostaną zapędzeni do jakiś gett.