POSZUKWANY - ZAGROŻENIE ŻYCIA LUB ZDROWIAW dniu wczorajszym (piątek - 27.10.2023) zaginął mój syn - Kacper Jastrzębski. Ostatnio widziany był na zakończenie lekcji w szkole (Pomorskie Szkoły Rzemiosł) przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku. Lekcje zakończyły się o godz. 16:20. Kacper wyszedł ze szkoły ok. godz. 16:40. Jego telefon przedostatnim razem logował się o godz. 16:49. Następnie zamilkł aż do godz. 18:51 (na kilka sekund logowanie, bez kontaktu). Ostatni raz mieliśmy z Kacprem kontakt o godz. 9:50 rano.Obecnie pojawia się wyłącznie komunikat - abonent jest niedostępny.O godz. 17tej prawdopodobnie zawarł umowę na nowy numer telefonu w sieci Play. Obawiamy się, że mógł być do tego zmuszony, a jego dane, lub także on sam, mógł zostać wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Dlatego bardzo proszę o pomoc, jakiejkolwiek osoby, która może nam pomóc w sieci Play