Wspieraj słabsze w fatalnym położeniu olbrzymimi pieniędzmi, prawem, gościnnością i absolutnie nic w zamian nie uzyskaj, choćby na podłożu historyczno-symbolocznym.

PL to chyba jakiś cuckold Europy, sami propagujemy hasło "Sława Ukrainie" które de facto jest w swym znaczeniu podobne do "Hail Hitler". A sprawę poruszył prezydent...Chorwacji który powiedział że nie życzy sobie by na jego terytorium wznoszono takie zawołania.

To tylko jeden z wielu przykładów jak jesteśmy upokarzani i sami się upokarzamy Pokaż całość