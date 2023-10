Możesz zauważyć dorosłego pieszego ale nie da się być przygotowanym na dziecko znajdujące się tuż przed autem. Nie ma opcji, żeby to zauważyć, jedynie możesz zauważyć dziecko zbliżające się do auta i potem założyć, że jest przed tobą, a tutaj dzieciak wyszedł zza ściany i tylko chwilę znajdował się w polu widzenia.Jedyne co by mogło tu pomóc to auto z kamerkami 360 albo jakimś czujnikiem z przodu.