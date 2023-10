Zmiana partii jeszcze przed ślubowaniem to by było przegięcie pały.

Fajnie muszą się czuć wyborcy takich posłów.

Uważam że jest to zachowanie niedopuszczalne w przypadku każdej partii ale widzę że niektórzy tutaj mają takie podejście "z opozycji do pisu" - zdrajca, szmata itd "z pisu do opozycji" - bohater który walczy o demokrację.

Otóż NIE, zostałeś wybrany przez ludzi o konkretnych poglądach i to ich masz reprezentować w Sejmie.

