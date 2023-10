Prezydent Wszystkich Polaków xD

Jaka to jest mała gnida. Do tego na co on liczy? Jeszcze bym zrozumiał to ciągłe bycie podnóżkiem Kaczyńskiego, gdyby to była jego pierwsza kadencja i chciał mieć pewność, że go do drugiej wystawią i poprą. Teraz? Kolejnej kadencji nie będzie, bo jest limit dwóch. Powinno mu w końcu zależeć na tym jak zostanie zapamiętany, jak oceni go historia, co będzie robił po prezydenturze itd., a na razie Pokaż całość