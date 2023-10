Taki zbieg okoliczności, że w instytucjach publicznych jest jeszcze budżet do wykorzystania na materiały biurowe bo idzie koniec roku i jak nie będzie wykorzystany to przepadnie to się kupuje cokolwiek, aby kasa nie przepadła. I akurat taki zbieg okoliczności, że wszyscy potrzebują nagle niszczarki. Nie papier, nie pisaki, nakreślacze, spinacze, kalkulatory, dziurkacze, długopisy i żółte karteczki? Tylko właśnie niszczarki ¯\(ツ)/¯

Nie ma afery - można się rozejść!