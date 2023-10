To nie scam, to po prostu głupota rządzących. Tyle się mówi o oszustwach, o kradzieżach czy czyszczeniu kont po kliknięciu (i zalogowaniu) w otrzymany link. Karkołomne tłumaczenie rodzicom, dziadkom, znajomym, że bank czy instytucje nie wysyłają odnośników, a dzwoniąc nie żądają podania loginu/emaila i hasła. No i wchodzi władza, wysyłając linki w SMS....