Czego mają bronić? Kobiet i dzieci, które już dały dyla? Biedy? Im wszystko jedno czy będzie ruska czy ukraińska bieda. Laski uciekły i się urządziły gdzie indziej, Często się rozwiodły z tymi, co zostali bronić. Ci co się skapnęli i mieli kasę, też uciekli. Umierać? Za co? Patton powiedział, że na wojnie nie chodzi, żeby umierać za ojczyznę, tylko żeby to robili ci drudzy.



Kto by zrobił inaczej, niech pierwszy rzuci kamieniem.