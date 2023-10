Troche mnie przeraża ta monopolizacja w polsce. W dużych miastach tylko biedry i lidle, ewentualnie kaufland. Na szybkie zakupy żabki. Przydałyby się jakieś polskie firmy co troche zrobią im konkurencję. Takie sklepy typu biedronka sprzed lat zanim stała sie portugalska by zrobiły konkurencję ale pewnie noe bardzo to się opłaca wchodzić w ten rynek i walczyć z gigantami.